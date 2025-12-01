FANTASIA Béziers

FANTASIA Béziers dimanche 28 décembre 2025.

FANTASIA

29 Avenue Saint-Saëns Béziers Hérault

Tarif : 19 – 19 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Mickey et ses amis vous entraînent dans un voyage féerique ! Héros, princesses et pirates réunis pour un show magique, coloré et inoubliable à vivre en famille !

La plus célèbre des souris et tous ses amis vous invitent à vivre un voyage magique ! Jack Sparrow, Blanche-Neige, Olaf, Clochette, Cendrillon, la Belle et la Bête, le Génie, Mickey Mouse… ils sont tous réunis pour offrir à leurs jeunes fans un après-midi de fête inoubliable. Peu manquent à l’appel, et le spectacle Fantasia n’oublie pas d’accueillir les nouveaux héros, comme les sœurs Anna et Elsa de La Reine des neiges, accompagnées du mythique Libérée, délivrée, chanté en chœur par tous les petits pirates et princesses.

Entre costumes somptueux, tableaux drôles et pleins d’énergie, et une mise en scène spectaculaire, ce show éblouissant promet un moment de pur plaisir à partager en famille ! .

29 Avenue Saint-Saëns Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

English :

Mickey and his friends take you on a magical journey! Heroes, princesses and pirates come together for a magical, colourful and unforgettable show for the whole family!

German :

Mickey und seine Freunde nehmen dich mit auf eine märchenhafte Reise! Helden, Prinzessinnen und Piraten vereint in einer magischen, farbenfrohen und unvergesslichen Show, die Sie mit der ganzen Familie erleben können!

Italiano :

Topolino e i suoi amici vi accompagnano in un viaggio magico! Eroi, principesse e pirati si uniscono per uno spettacolo magico, colorato e indimenticabile per tutta la famiglia!

Espanol :

¡Mickey y sus amigos te llevan en un viaje mágico! Héroes, princesas y piratas se dan cita en un espectáculo mágico, colorido e inolvidable para toda la familia

L’événement FANTASIA Béziers a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE