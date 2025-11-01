Fantasia | Comédie musicale L’Abaca Cherves-Richemont

L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont Charente

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 16:30:00

Le spectacle musical Fantasia part en tournée nationale !
+33 6 22 42 45 62  contact.labonneprod@gmail.com

English :

The Fantasia musical goes on national tour!

German :

Das Musical Fantasia geht auf nationale Tournee!

Italiano :

Il musical Fantasia va in tournée nazionale!

Espanol :

El musical Fantasía sale de gira nacional

