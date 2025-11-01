Fantasia | Comédie musicale L’Abaca Cherves-Richemont
Fantasia | Comédie musicale L’Abaca Cherves-Richemont samedi 1 novembre 2025.
Fantasia | Comédie musicale
L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont Charente
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01 16:30:00
2025-11-01
Le spectacle musical Fantasia part en tournée nationale !
L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 42 45 62 contact.labonneprod@gmail.com
English :
The Fantasia musical goes on national tour!
German :
Das Musical Fantasia geht auf nationale Tournee!
Italiano :
Il musical Fantasia va in tournée nazionale!
Espanol :
El musical Fantasía sale de gira nacional
