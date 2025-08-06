FANTASIA ESPAÑOLA BALLET ESPAGNOL DE MURCIA Carcassonne

FANTASIA ESPAÑOLA BALLET ESPAGNOL DE MURCIA

33 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 27 – 27 – 34 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-17 20:30:00

La danse espagnole dans ses multiples manifestations, avec les éléments qui la caractérisent, un spectacle créé au Centre d’art oriental de Shangai dans le cadre de la tournée de la compagnie en République Populaire de Chine. La scène est remplie de couleurs et de magie, et nous y découvrirons un ballet espagnol d’une grande qualité technique et artistique, approuvé par la critique et le public.

Un spectacle de danse espagnole qui fusionne le mouvement, la couleur et la passion. Grâce à la technique et à un style unique, chaque chorégraphie prend vie avec force et élégance. Un voyage sensoriel où la musique et la danse s’entremêlent pour transmettre l’émotion et l’art dans sa forme la plus pure .

Durée 1h20 sans entracte

Direction Générale et artistique: Carmen RUBIO et Matilde RUBIO

Chorégraphie

Partie I Danse et Légende Matilde RUBIO Carmen RUBIO

Partie II Racine et Lutin Matilde RUBIO

33 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

Spanish dance in its many manifestations, with its characteristic elements, a show created at the Shanghai Oriental Art Center as part of the company?s tour of the People?s Republic of China. The stage is filled with color and magic, and we discover a Spanish ballet of the highest technical and artistic quality, acclaimed by critics and audiences alike.

« A Spanish dance show that fuses movement, color and passion. Thanks to technique and a unique style, each choreography comes to life with strength and elegance. A sensory journey where music and dance intertwine to convey emotion and art in its purest form ».

Running time: 1h20 with no intermission

General and artistic direction: Carmen RUBIO and Matilde RUBIO

Choreography :

Part I: Dance and Legend: Matilde RUBIO Carmen RUBIO

Part II: Root and Imp Matilde RUBIO

German :

Der spanische Tanz in seinen vielfältigen Erscheinungsformen, mit den Elementen, die ihn charakterisieren, eine Aufführung, die im Shanghai Oriental Art Centre im Rahmen der Tournee des Ensembles in der Volksrepublik China uraufgeführt wurde. Die Bühne ist voller Farben und Magie, und wir werden ein spanisches Ballett von hoher technischer und künstlerischer Qualität erleben, das von Kritikern und Publikum gleichermaßen befürwortet wird.

« Eine spanische Tanzshow, die Bewegung, Farbe und Leidenschaft miteinander verschmelzen lässt. Dank der Technik und des einzigartigen Stils wird jede Choreografie mit Kraft und Eleganz zum Leben erweckt. Eine Reise der Sinne, bei der Musik und Tanz miteinander verschmelzen, um Emotionen und Kunst in ihrer reinsten Form zu vermitteln ».

Dauer: 1h20 ohne Pause

Künstlerische und allgemeine Leitung: Carmen RUBIO und Matilde RUBIO

Choreografie :

Teil I Tanz und Legende Matilde RUBIO Carmen RUBIO

Teil II: Wurzel und Kobold Matilde RUBIO

Italiano :

La danza spagnola nelle sue molteplici manifestazioni, con i suoi elementi caratteristici, uno spettacolo creato al Shanghai Oriental Art Centre nell’ambito della tournée della compagnia nella Repubblica Popolare Cinese. Il palcoscenico si riempie di colori e magia e scopriamo un balletto spagnolo di grande qualità tecnica e artistica, acclamato dalla critica e dal pubblico.

« Uno spettacolo di danza spagnola che fonde movimento, colore e passione. Grazie a una tecnica e a uno stile unici, ogni coreografia prende vita con forza ed eleganza. Un viaggio sensoriale dove musica e danza si intrecciano per trasmettere emozioni e arte allo stato puro ».

Durata: 1 ora e 20 minuti, senza intervallo

Direzione generale e artistica: Carmen RUBIO e Matilde RUBIO

Coreografia :

Parte I: Danza e leggenda: Matilde RUBIO Carmen RUBIO

Parte II: Radice e Folletto Matilde RUBIO

Espanol :

La danza española en sus múltiples manifestaciones, con sus elementos característicos, un espectáculo creado en el Centro de Arte Oriental de Shanghai dentro de la gira de la compañía por la República Popular China. El escenario se llena de color y magia, y descubrimos un ballet español de gran calidad técnica y artística, aclamado por crítica y público.

« Un espectáculo de danza española que fusiona movimiento, color y pasión. Gracias a una técnica y un estilo únicos, cada coreografía cobra vida con fuerza y elegancia. Un viaje sensorial donde música y danza se entrelazan para transmitir emoción y arte en estado puro ».

Duración: 1 hora 20 minutos, sin intermedio

Dirección general y artística: Carmen RUBIO y Matilde RUBIO

Coreografía :

Parte I: Danza y Leyenda: Matilde RUBIO Carmen RUBIO

Parte II: Raíz e Imp Matilde RUBIO

