Fantasia, le spectacle ! Rue Paul Mairat Angoulême

Fantasia, le spectacle !
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Moins de 10 ans
Début : 2025-11-02 15:00:00
fin : 2025-11-02 16:30:00
2025-11-02
Le spectacle musical Fantasia part en tournée !
Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 28 04 19 contact.labonneprod@gmail.com
English :
The Fantasia musical goes on tour!
German :
Das Musical Fantasia geht auf Tournee!
Italiano :
Il musical Fantasia va in tournée!
Espanol :
El musical Fantasía se va de gira
