Fantasia, le spectacle ! Rue Paul Mairat Angoulême dimanche 2 novembre 2025.

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Moins de 10 ans

Début : 2025-11-02 15:00:00

fin : 2025-11-02 16:30:00

2025-11-02

Le spectacle musical Fantasia part en tournée !

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 28 04 19 contact.labonneprod@gmail.com

English :

The Fantasia musical goes on tour!

German :

Das Musical Fantasia geht auf Tournee!

Italiano :

Il musical Fantasia va in tournée!

Espanol :

El musical Fantasía se va de gira

