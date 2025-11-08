Fantasia, New Generation Limoges

Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

La plus célèbre des souris et tous ses amis vous donnent rendez-vous pour un voyage magique ! Jack Sparrow, Blanche-Neige, Olaf, Clochette, Cendrillon, la Belle et la Bête, le Génie, Mickey Mouse’ ils sont tous là et donnent rendez-vous à leurs jeunes fans pour un après-midi de fête ! Peu manquent à l’appel et le show Fantasia n’oublie pas d’intégrer les nouveaux héros, comme les soeurs Anna et Elsa, de La Reine des neiges et le fameux Libérée, délivrée , repris en choeur par tous les petits pirates et princesses. Un spectacle flamboyant, des costumes prestigieux, des tableaux drôles et survitaminés un show d’une efficacité redoutable et irrésistible, à partager en famille ! .

Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

German : Fantasia, New Generation

Espanol : Fantasia, New Generation

