FANTASIA – PALAIS DES CONGRES Beziers

FANTASIA Début : 2025-12-28 à 15:00. Tarif : – euros.

Préparez-vous à être émerveillés ! La plus célèbre des souris vous donne rendez-vous pour un voyage musical extraordinaire.Plongez au cœur d’une aventure féerique en compagnie de tous vos personnages préférés ! Des mélodies entraînantes, des chorégraphies éblouissantes, des surprises et des costumes somptueux vous attendent dans ce spectacle musical exceptionnel, conçu pour faire rêver petits et grands. Un spectacle familial incontournable, où la magie opère à chaque instant.Venez partager un moment inoubliable avec vos héros de toujours.Placement libreTarif uniqueGratuit pour les moins de 2 ansContact PMR : 06.82.98.19.00

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES 29 AV.SAINT SAENZ 34500 Beziers 34