Fantasmagique La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement

Fantasmagique La Divine Comédie Marseille 6e Arrondissement mardi 28 octobre 2025.

Fantasmagique

Du mardi 28 au jeudi 30 octobre 2025 de 10h à 10h50 et de 15h à 15h50. La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9.95 – 9.95 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-28

Fantasmagique, un spectacle de magie pour enfants de 4 à 10 ans



Les nouveaux grands amis des enfants arrivent !!!Enfants

Balthazar le magicien et le singe Atchoum vous proposent un spectacle drôle et interactif.



Les enfants pourront participer aux numéros et assister à une séquence de jonglage numérique.



Du rire, de la ventriloquie et de la magie tout pour passer un moment de joie et de plaisir avec votre enfant. .

La Divine Comédie 2 rue Vian Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Fantasmagique, a magic show for children aged 4 to 10



Children’s new best friends are here!!!

German :

Fantasmagique, eine Zaubershow für Kinder von 4 bis 10 Jahren



Die neuen großen Freunde der Kinder kommen!!!

Italiano :

Fantasmagique, spettacolo di magia per bambini da 4 a 10 anni



I nuovi migliori amici dei bambini sono qui!

Espanol :

Fantasmagique, un espectáculo de magia para niños de 4 a 10 años



¡Los nuevos mejores amigos de los niños ya están aquí!

L’événement Fantasmagique Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille