Fantasmagique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Fantasmagique Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement mercredi 22 octobre 2025.

Fantasmagique

Mercredi 22 octobre 2025 à partir de 10h, à partir de 14h30 et à partir de 16h30.

Vendredi 31 octobre 2025 à partir de 14h30 et à partir de 10h. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Fantasmagique, un spectacle de magie pour enfants de 4 à 10 ans



Les nouveaux grands amis des enfants arrivent !!!Enfants

Balthazar le magicien et le singe Atchoum vous proposent un spectacle drôle et interactif.



Les enfants pourront participer aux numéros et assister à une séquence de jonglage numérique.



Du rire, de la ventriloquie et de la magie tout pour passer un moment de joie et de plaisir avec votre enfant. .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Fantasmagique, a magic show for children aged 4 to 10



Children’s new best friends are here!!!

German :

Fantasmagique, eine Zaubershow für Kinder von 4 bis 10 Jahren



Die neuen großen Freunde der Kinder kommen!!!

Italiano :

Fantasmagique, spettacolo di magia per bambini da 4 a 10 anni



I nuovi migliori amici dei bambini sono qui!

Espanol :

Fantasmagique, un espectáculo de magia para niños de 4 a 10 años



¡Los nuevos mejores amigos de los niños ya están aquí!

