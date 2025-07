Fantastic Picnic à La Maison de La Vache qui rit La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier

Début : 2025-09-13 11:30:00

fin : 2025-09-13 14:00:00

2025-09-13

Concoctez un pique-nique sain et original lors d’un atelier cuisine aux cotés de notre chef cuisinier professionnel. Découvrez des recettes savoureuses pour sublimer vos repas en plein air et bénéficiez de ses conseils et astuces. Après l’effort, le réconfort ! Installez-vous dans notre jardin ou en terrasse pour déguster vos réalisations. Envie d’un rafraichissement ? Notre vélo smoothie vous permettra de réaliser une délicieuse boisson fruitée à la force des mollets ! Envie d’en savoir plus sur cette célèbre vache rouge qui rit depuis plus de 100 ans ? Poussez la porte de notre musée pour découvrir son histoire, sa fabrication et le secret de sa bonne humeur. .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

