Informations pratiques

Curtil-Vergy

Fantastic Picnic à l’Abbaye Saint-Vivant

Abbaye Saint-Vivant de Vergy Curtil-Vergy Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Fantastic Picnic en partenariat avec l’association du Carrefour Artisanal de Reulle-Vergy.

Le programme de la journée visite commentée de l’ancienne Abbaye de Saint-Vivant de Vergy, suivi d’un pique-nique au coeur de cette abbaye, ou bien sur l’esplanade en fonction de la météo.

2 possibilités

– Visite dès 10h30 suivi du pique-nique ou bien

– pique-nique à 12h, suivi de la visite, pour une fin de journée vers 16h.

Les participants pourront aussi, s’ils le souhaitent, profiter de l’exposition Arts à la grange proposée par l’association dans le même village, au cœur d’une grange charmante. .

Abbaye Saint-Vivant de Vergy Curtil-Vergy 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 62 11 17 animation@gevreynuitstourisme.com

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English : Fantastic Picnic à l’Abbaye Saint-Vivant

L’événement Fantastic Picnic à l’Abbaye Saint-Vivant Curtil-Vergy a été mis à jour le 2026-07-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme