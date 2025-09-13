Fantastic PicNic Dijon

Fantastic PicNic Dijon samedi 13 septembre 2025.

Fantastic PicNic

Rue du Faubourg Raines Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Un véritable voyage culturel

Fantastic Picnic, c’est l’occasion de profiter des dernières belles journées d’été, et de passer un bon moment en famille ou entre amis grâce à un rendez-vous exceptionnel à la Cité !

C’est un événement tout en couleurs que nous vous proposons à l’occasion d’un week-end autour de l’Inde. Durant tout le week-end, des artisans d’Inde seront présents, des danseuses, des ateliers et une expo photo pour vous faire voyager.

Notre pique-nique sera une revisite des produits phares d’Inde mais avec nos produits Bourguignons.

Déconnexion assurée avec ce voyage où vous pourrez aussi visiter gratuitement les expositions (hors exposition temporaire), nouveauté depuis début juillet. N’attendez plus, l’Inde vient à vous !

?? Le menu

Bolly’fresh de lentille Beluga, tomate, concombre, oignon rouge, coriandre, menthe, vinaigrette moutarde Fallot au curry de madras

Naan à l’Époisses, chutney de cassis de Bourgogne, raïta au Brillat-Savarin frais

Wrapati de Prince noir de Bourgogne IGP au tandoori, comté AOP 12 mois, salade Iceberg, pickles de légumes, mayonnaise tandoori

Salade de fruits frais de saison, vanille, cardamome, feuille de kafir et citron vert

?? Infos pratiques

?? 27€ par personne

?? À retirer sur la Place du Village

?? Samedi 13 septembre

? Animation toute la journée

? Retrait des paniers à 12h

?? Réservez ci-dessous en ligne. Nombre de paniers limité ! .

Rue du Faubourg Raines Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

