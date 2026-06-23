FANTASTIC PICNIC Échappée Belle dans la Vallée du Mesvrin Route du Mesvrin Saint-Symphorien-de-Marmagne dimanche 13 septembre 2026.

Saint-Symphorien-de-Marmagne

FANTASTIC PICNIC Échappée Belle dans la Vallée du Mesvrin

Route du Mesvrin Local de l’association Saint Symp animation Saint-Symphorien-de-Marmagne Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

9H30 Randonnée accompagnée avec les membres de l’association Saint Symp Animation. Balade Verte Bellevue

>> Boucle de 9 km / 2h30 / niveau de difficulté moyen

Entre vallées et ligne de crête, vous découvrirez le plateau de Bellevue et de la Croix Blanchot, tous deux offrant un panorama à 360 degrés sur la vallée du Mesvrin.

Ou

A partir de 10h30 Balade facile d’1 heure à faire en autonomie (idéale pour les familles ou les personnes à mobilité réduite)

12h Apéritif offert par l’Office de Tourisme & concert de musique irlandaise avec le groupe SHELTA

Pique-nique au bord du Mesvrin

Préparé par un traiteur à base de produits locaux sur réservation auprès de l’Office de Tourisme (menu et tarifs à venir)

Ou petite restauration proposée par l’association Saint Symp Animation.

Ou repas tiré du sac.

14h30 Spectacle équestre avec la Compagnie Oréade (durée 1 heure) mêlant cirque aérien et voltige à cheval. Chiens malins, chevaux au galop, et acrobates défiant la gravité feront partie du voyage ! Une parenthèse poétique pour petits et grands.

Dress code le chapeau de paille est de mise !

Une journée gratuite proposée en partenariat avec l’association Saint Symp Animation et la Mairie de Saint-Symphorien-de-Marmagne .

Route du Mesvrin Local de l’association Saint Symp animation Saint-Symphorien-de-Marmagne 71710 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 55 02 46 bienvenue@creusotmontceautourisme.fr

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English : FANTASTIC PICNIC Échappée Belle dans la Vallée du Mesvrin

L’événement FANTASTIC PICNIC Échappée Belle dans la Vallée du Mesvrin Saint-Symphorien-de-Marmagne a été mis à jour le 2026-06-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme