Fantastic Picnic La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier

Fantastic Picnic La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier samedi 13 septembre 2025.

Fantastic Picnic

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 13:00:00

fin : 2025-09-13 14:00:00

Date(s) :

2025-09-13

A l’occasion des Fantastic Picnic organisés par Bourgogne Franche Comté Tourisme, concoctez un pique-nique sain et original lors d’un atelier cuisine aux cotés de notre chef cuisinier professionnel. Découvrez des recettes savoureuses pour sublimer vos repas en plein air et bénéficiez de ses conseils et astuces. Après l’effort, le réconfort ! Installez-vous dans notre jardin ou en terrasse pour déguster vos réalisations. Envie d’un rafraichissement ? Notre vélo smoothie vous permettra de réaliser une délicieuse boisson fruitée à la force des mollets ! .

La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com

English : Fantastic Picnic

German : Fantastic Picnic

Italiano :

Espanol :

L’événement Fantastic Picnic Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)