Fantastic’arts le défilé des petits monstres et zombies Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Fantastic’arts le défilé des petits monstres et zombies

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Dès 14h, séances gratuites de maquillage pour petits et grands. Puis à 15h, déambulation au centre-ville et retour au village du skieur où une boisson (jus de pomme, vin chaud) vous sera offerte, par le groupement hôtelier. DJ Set ouvert à tous de 16h à 17h.Tout public

Rue Charles de Gaulle Place du Vieux Gérardmé Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmer.animation@gmail.com

English :

From 2pm, free face-painting sessions for young and old. Then at 3pm, a stroll through the town center and back to the skier’s village, where a drink (apple juice, mulled wine) will be offered by the hotel group. DJ set open to all from 4pm to 5pm.

