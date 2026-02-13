Fantastique, Auditorium de Seynod, Seynod

Fantastique Samedi 14 février, 14h00 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T15:11:00+01:00

Fin : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T15:11:00+01:00

Avant pemière ! Performance dansée avec Naoko Tozawa.

Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=IWEPA »}]

Ciné-danse ! – Fanta, une contorsionniste de 14 ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où… Auditorium de Seynod Fantastique