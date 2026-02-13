Fantastique, Auditorium de Seynod, Seynod
Fantastique, Auditorium de Seynod, Seynod samedi 14 février 2026.
Fantastique Samedi 14 février, 14h00 Auditorium de Seynod Upper Savoy
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T15:11:00+01:00
Fin : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T15:11:00+01:00
Avant pemière ! Performance dansée avec Naoko Tozawa.
Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=IWEPA »}]
Ciné-danse ! – Fanta, une contorsionniste de 14 ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où… Auditorium de Seynod Fantastique