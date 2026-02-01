Fantastique en avant-première Châteauroux

Fantastique en avant-première

4 Rue Albert 1er Châteauroux Indre

Début : Mardi 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Dans le cadre du Festival Jeune public L’ARGENT DE POCHE, le cinéma Apollo vous présente l’avant-première du film Fantastique de Marjolijn Prins ! Belgique/France/Pays-Bas, 2025, 1h11, version originale (sousou et français), avec Fanta Turpin, Nana Gassama, les acrobates de la compagnie Amoukanama.

Fanta, une contorsionniste de 14 ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où elle est l’une des rares filles, Fanta commence à douter de son rêve le plus cher participer à la prochaine grande tournée du cirque acrobatique Amoukanama. Récit d’apprentissage et d’émancipation mêlant la fiction au documentaire, Fantastique nous séduit d’abord par la personnalité attachante de son héroïne une fille presque comme les autres sur laquelle la réalisatrice porte un regard juste. Plus tout à fait enfant mais pas encore adulte, Fanta répond avec force et vaillance aux injonctions sociétales. Elle jongle entre l’école, les tâches ménagères, le soutien à sa famille et l’entraînement.

Dès 8 ans. .

4 Rue Albert 1er Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 60 18 34

