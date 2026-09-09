Informations pratiques

Aubigny-sur-Nère

Fantastique George Sand

Château des Stuarts Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Lecture théâtrale et musicale, dans le cadre de l’animation « sur les pas de georges sand » à l’occasion des 150 ans de sa disparition avec la médiathèque départementale.

Portés par deux comédiennes et un musicien, les écrits fantastiques de Georges Sand prennent chair et souffle, révélant un imaginaire où les femmes, longtemps reléguées aux marges des légendes, deviennent les gardiennes d’une parole libre et d’un monde invisible.

Une lecture théâtralisée et musicale, immersive et envoûtante, où l’invisible affleure et trouble le réel. .

Château des Stuarts Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

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English :

A theatrical and musical reading, as part of the « In the Footsteps of Georges Sand » event, marking the 150th anniversary of her death, in collaboration with the Departmental Media Library.

L’événement Fantastique George Sand Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-09-09 par OT SAULDRE ET SOLOGNE