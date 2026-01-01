Fantastique ! Notes gourmandes

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 14:30:00

fin : 2026-01-28 15:15:00

Date(s) :

2026-01-28

Deux rendez-vous à partager avec les musiciens autour d’une boisson offerte

À partir de 5 ans

Durée 45 min

Un concert plein de surprises musicales où les cordes aériennes de la harpe rencontrent les marteaux espiègles du piano.

Propulsant la harpe en soliste virtuose, l’Introduction et Allegro a été composé par Ravel pour mettre en lumière le dernier modèle de la légendaire marque Érard. Cette œuvre explore avec éclat les possibilités infinies de cet instrument. Plus tard, Gilad Cohen rend lui aussi

hommage à cet instrument, véritable bijou d’ingénierie musicale. En écho à ces cordes pincées, Thomas Adès fait résonner les marteaux du piano et tourbillonner les notes, évoquant le vent capricieux de sa Tempest . .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fantastique ! Notes gourmandes

L’événement Fantastique ! Notes gourmandes Rouen a été mis à jour le 2026-01-05 par Seine-Maritime Attractivité