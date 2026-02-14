FANTASTIQUE, Star, Strasbourg

FANTASTIQUE Mercredi 4 mars, 14h00 Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-04T14:00:00+01:00 – 2026-03-04T15:31:00+01:00

Fin : 2026-03-04T14:00:00+01:00 – 2026-03-04T15:31:00+01:00

Fanta, une contorsionniste de 14 ans, vit à Conakry, en Guinée. À force de jongler quotidiennement entre l’école, le soutien à sa famille et ses entraînements au sein de la troupe où elle est l’une des rares filles, Fanta commence à douter de son rêve le plus cher : participer à la prochaine grande tournée du cirque acrobatique Amoukanama.

Star 27, rue du Jeu des enfants, Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/horaires/ »}]

