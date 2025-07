FANTASTIQUE VALLÉE FRANÇAISE Sainte-Croix-Vallée-Française

FANTASTIQUE VALLÉE FRANÇAISE Sainte-Croix-Vallée-Française samedi 2 août 2025.

FANTASTIQUE VALLÉE FRANÇAISE

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-02

Exposition photos de Philippe Cabanel. Ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 13h. Vernissage 02/08 à 12h.

Exposition photos « Fantastique Vallée Française » de Philippe Cabanel au Four à Pain.

Exposition du 2 au 17 août, ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 13h.

Vernissage samedi 2 août, à 12h .

Four à pain Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie embrinsdufourapain@gmail.com

English :

Photo exhibition by Philippe Cabanel. Open Thursday, Friday and Saturday from 10am to 12pm and Sunday from 10am to 1pm. Opening 02/08 at 12pm.

German :

Fotoausstellung von Philippe Cabanel. Geöffnet Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 10 bis 13 Uhr. Vernissage 02/08 um 12 Uhr.

Italiano :

Mostra fotografica di Philippe Cabanel. Aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00. Inaugurazione il 02/08 alle 12.00.

Espanol :

Exposición fotográfica de Philippe Cabanel. Abierta jueves, viernes y sábado de 10.00 a 12.00 h. y domingo de 10.00 a 13.00 h. Inauguración el 02/08 a las 12h.

L’événement FANTASTIQUE VALLÉE FRANÇAISE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-07-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère