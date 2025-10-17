Fantastiques dessins rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Fantastiques dessins rue du 19 Mars 1962 Plouénan vendredi 17 octobre 2025.

Fantastiques dessins

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-10-17

Une exposition collaborative de dessins des enfants de Plouénan. Le thème fantastique va se décliner dans le bâtiment L’espace à partir des vacances scolaires, jusqu’à fin novembre. Les deux écoles de la commune vous invitent à découvrir l’univers des contes abordé depuis la rentrée, de quoi déclencher l’imaginaire et découvrir des mondes fantastiques. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fantastiques dessins Plouénan a été mis à jour le 2025-09-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX