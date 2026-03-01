Fantastorique Cour des Arts Vauréal

Fantastorique

Cour des Arts 8 rue Nationale Vauréal Val-d’Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Fête médiévale et marché 100% artisanal, animations médiévales spectacles de feu, forge, combats, tir à l’arc, marionnettes, danses… Ateliers des artisans résidents à l’année, ouverts au public ( costumes historiques, couteaux, vitraux., céramique…)

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Cour des Arts 8 rue Nationale Vauréal 95490 Val-d’Oise Île-de-France +33 6 68 24 26 66 vaureyule@gmail.com

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English :

Medieval festival and 100% craft market, medieval entertainment: fire shows, blacksmithing, fights, archery, puppets, dances… Year-round resident craftsmen’s workshops open to the public (historical costumes, knives, stained glass, ceramics, etc.)

L’événement Fantastorique Vauréal a été mis à jour le 2026-03-14 par Cergy Pontoise Tourisme