Fantasy Circus Cirque de Noël du CICEBEN à Niort Niort

Fantasy Circus Cirque de Noël du CICEBEN à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Cirque de Noël du CICEBEN du 13 au 14 décembre 2025 de 14h à 18h30 au Parc des Expositions de Niort.

Festivité ouverte au grand public, dans la limite des places disponibles.

Le CICEBEN (Collectif Inter-Comités d’Entreprises du Bassin d’Emploi Niortais) met en place le temps d’un week-end un vaste espace de jeux et d’animations qui s’étendra sur 6.000 m² village forain (manège, carrousel, mini-roulottes), spectacle de jonglerie comique, ateliers créatifs, laser-game, simulateurs de réalité virtuelle en 4D, structures gonflables, trampoline, mini-golf, baby-foot, flipper, stand de barbe à papa… Un espace guinguette sera à disposition, avec l’intervention de musiciens. .

+33 7 60 61 67 57 ce.ciceben@gmail.com

English : Fantasy Circus Cirque de Noël du CICEBEN à Niort

