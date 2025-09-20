FANTASY DE LAUNAC CINÉ Grenade

FANTASY DE LAUNAC CINÉ Grenade samedi 20 septembre 2025.

FANTASY DE LAUNAC CINÉ

L’ENTRACT CINÉMA Grenade Haute-Garonne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

C’est la 4ème édition des Fantasy de Launac !

Cette année, le festival médiéval-fantastique aura lieu le week-end des 27 & 28 Septembre.

Au programme animations et expositions variées, marché artisanal et bien d’autres surprises !

En ouverture, le festival vous propose la (re)découverte d’un film d’animation Made in Occitanie, suivie d’un moment convivial d’échanges avec les organisateurs Pil.

« Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et transformé en … chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous. » 5.5 .

L’ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 62 34 contact@grenadecinema.fr

English :

It’s the 4th edition of Fantasy de Launac!

This year’s medieval-fantasy festival takes place over the weekend of September 27 & 28.

German :

Es ist die vierte Ausgabe der Fantasy de Launac!

Dieses Jahr findet das Mittelalter-Fantasy-Festival am Wochenende des 27. & 28. Septembers statt.

Italiano :

È la quarta edizione di Fantasy de Launac!

Quest’anno, il festival medievale-fantasy si svolgerà nel fine settimana del 27 e 28 settembre.

Espanol :

¡Ya está aquí la 4ª edición de Fantasy de Launac!

Este año, el festival de fantasía medieval tendrá lugar el fin de semana del 27 y 28 de septiembre.

L’événement FANTASY DE LAUNAC CINÉ Grenade a été mis à jour le 2025-09-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE