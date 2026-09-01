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FANTASY DE LAUNAC Rue du Parc Launac

vendredi 25 septembre 2026 · Rue du Parc · Launac

FANTASY DE LAUNAC Rue du Parc Launac

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Rue du Parc
Adresse
PARC MUNICIPAL
Ville
31330 Launac
Département
Haute-Garonne
Tarif

Launac

FANTASY DE LAUNAC

Rue du Parc PARC MUNICIPAL Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-25

Prêts à vivre deux jours hors du temps ? Les 25 et 26 septembre 2026, les Fantasy de Launac vous invitent à plonger au cœur d’un univers médiéval fantastique où l’Histoire rencontre l’imaginaire !
Pendant deux jours, laissez-vous transporter dans une ambiance magique et découvrez un programme riche en animations pour petits et grands : spectacles de feu, spectacles de rapaces, joutes équestres, jeux de rôle grandeur nature, animations et spectacles, activités pour toute la famille, marché artisanal et ses créateurs passionnés.

Venez à la rencontre d’artisans qui vous feront découvrir leurs savoir-faire : forger, filer le verre, travailler le cuir, frapper la monnaie… et bien d’autres surprises !

Une véritable immersion dans un monde où chevaliers, artisans, créatures fantastiques et passionnés se côtoient pour vous faire vivre un week-end festif, familial et inoubliable. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE !   .

Rue du Parc PARC MUNICIPAL Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43  lesfantasydelaunac@gmail.com

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English :

Would you like to spend two days outside of time? On September 25 and 26, 2026, the Fantasy de Launac invite you to immerse yourself in a medieval fantasy world where history meets imagination!

L’événement FANTASY DE LAUNAC Launac a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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