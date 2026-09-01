FANTASY DE LAUNAC Rue du Parc Launac

Informations pratiques

Launac

FANTASY DE LAUNAC

Rue du Parc PARC MUNICIPAL Launac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-25

Prêts à vivre deux jours hors du temps ? Les 25 et 26 septembre 2026, les Fantasy de Launac vous invitent à plonger au cœur d’un univers médiéval fantastique où l’Histoire rencontre l’imaginaire !

Pendant deux jours, laissez-vous transporter dans une ambiance magique et découvrez un programme riche en animations pour petits et grands : spectacles de feu, spectacles de rapaces, joutes équestres, jeux de rôle grandeur nature, animations et spectacles, activités pour toute la famille, marché artisanal et ses créateurs passionnés.

Venez à la rencontre d’artisans qui vous feront découvrir leurs savoir-faire : forger, filer le verre, travailler le cuir, frapper la monnaie… et bien d’autres surprises !

Une véritable immersion dans un monde où chevaliers, artisans, créatures fantastiques et passionnés se côtoient pour vous faire vivre un week-end festif, familial et inoubliable. ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE ! .

Rue du Parc PARC MUNICIPAL Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 lesfantasydelaunac@gmail.com

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English :

Would you like to spend two days outside of time? On September 25 and 26, 2026, the Fantasy de Launac invite you to immerse yourself in a medieval fantasy world where history meets imagination!

L’événement FANTASY DE LAUNAC Launac a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE