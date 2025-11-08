Fantasy show

Domaine Ar-Bant Henvic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Des artistes issus des plus grands cabarets et cirques vous invitent au Fantasy show!

Plumes, strass, paillettes ,french cancan…les sublimes danseuses vous transporteront dans un univers glamour et haut en couleur.

La chanteuse vous fera voyager avec de grands standards interprétés avec émotion et talent (La vie en rose,l’hymne à l’amour,Laissez moi danser…)

Vous assisterez également à 2 numeros visuels exceptionnels Diabolo et pole dance.

À bientôt pour partager cette soirée pleine de joie,de paillettes et de sourires!

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

contact@domainearbant.com

0663141473 .

Domaine Ar-Bant Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 63 14 14 73

L’événement Fantasy show Henvic a été mis à jour le 2025-10-27 par OT BAIE DE MORLAIX