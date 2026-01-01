Fantasy show Henvic
Fantasy show Henvic samedi 24 janvier 2026.
Domaine Ar-Bant Henvic Finistère
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 23:00:00
2026-01-24
Le Fantasy show
Après le succès de la première date le 8 novembre vous avez été nombreux(ses) a nous solliciter pour d’autres soirées!
Nous sommes heureuses de revenir le samedi 24 janvier à 20h30 au Domaine Ar Bant avec toujours des plumes,des paillettes,le french cancan et de nouveaux numeros.
Venez partager cette soirée exceptionnelle avec nous, une ambiance festive et joyeuse vous y attend!
Vous serez émerveillés par nos danseuses, chanteuse et acrobate!
Spectacle+ buffet sucré, vin doux italien, champagne
Tarif 40€ par personne
Réservation obligatoire par mail ou téléphone
contact@domainearbant.com
0663141473 .
Domaine Ar-Bant Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 63 14 14 73
