Fantasy show Henvic

Fantasy show

Domaine Ar-Bant Henvic Finistère

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 23:00:00

2026-01-24

Le Fantasy show

Après le succès de la première date le 8 novembre vous avez été nombreux(ses) a nous solliciter pour d’autres soirées!

Nous sommes heureuses de revenir le samedi 24 janvier à 20h30 au Domaine Ar Bant avec toujours des plumes,des paillettes,le french cancan et de nouveaux numeros.

Venez partager cette soirée exceptionnelle avec nous, une ambiance festive et joyeuse vous y attend!

Vous serez émerveillés par nos danseuses, chanteuse et acrobate!

Spectacle+ buffet sucré, vin doux italien, champagne

Tarif 40€ par personne

Réservation obligatoire par mail ou téléphone

contact@domainearbant.com

0663141473 .

Domaine Ar-Bant Henvic 29670 Finistère Bretagne +33 6 63 14 14 73

English : Fantasy show

