Fantomatique Lavoir Moderne Parisien Paris

Découvrez “Fantomatique”, une belle fable musicale absurde et étrangement onirique sur la dérive de Fantine, recluse dans son propre univers suspendu : une île brumeuse et blanchâtre, dont la géographie la situe loin, très loin du temps qui passe et des choses qui prennent forme.

Son quotidien monochrome, peuplé de rituels absurdes pour ne pas disparaître et de miroirs totémiques omniprésents, se voit bouleversé par l’arrivée de Raya Pudley, une touriste égarée, croyant trouver la Sicile. Leur rencontre détraque la météo, fait parler les choux et exploser les miroirs. Fantine cherche l’affection, Raya Pudley cherche la sortie. Elles se frôlent, se rejettent, s’apprivoisent dans des dialogues tendres, dissonants, ingénus et parfois cruels.

Compagnie Silvers Sérum, Écriture et mise en scène Victoire Gatard, Jeu et collaboration artistique Anna Perrin-Thermes et Léa Simonnet.

Du mercredi 17 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

dimanche

de 15h00 à 15h10

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h10

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-17T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-21T16:10:00+01:00

Date(s) : 2025-12-17T19:00:00+02:00_2025-12-17T20:10:00+02:00;2025-12-18T19:00:00+02:00_2025-12-18T20:10:00+02:00;2025-12-19T19:00:00+02:00_2025-12-19T20:10:00+02:00;2025-12-20T19:00:00+02:00_2025-12-20T20:10:00+02:00;2025-12-21T15:00:00+02:00_2025-12-21T15:10:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris