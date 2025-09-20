Fantôme Collectif La Méandre / Le Théâtre Place de la Trémoille Laval

Fantôme Collectif La Méandre / Le Théâtre Place de la Trémoille Laval samedi 20 septembre 2025.

Fantôme Collectif La Méandre / Le Théâtre

Place de la Trémoille Esplanade du Château Neuf Laval Mayenne

Début : 2025-09-20 21:15:00

2025-09-20

Arts numériques, musique, théâtre d’objets

Entre art numérique et trouvailles artisanales, un somptueux ciné-concert à ciel ouvert.

Nous suivons le parcours d’un petit garçon nommé Fantôme, errant dans la noirceur d’une société totalitaire. Il va devenir, malgré lui, l’étincelle mettant le feu aux poudres et l’espoir d’une révolte…

Après l’intimité vagabonde de son ciné-concert en caravane (le superbe Avion papier), l’artiste touche-à-tout Arthur Delaval change d’échelle et investit la place publique scène mouvante de six mètres de haut et projections à 360° sur les façades immergent d’entrée le public dans son univers onirique ! Guidée par deux musiciens-conteurs et un puissant imaginaire, cette épopée animée est une merveille d’ingéniosité.

Spectacle en partenariat avec le Chainon Manquant

• Samedi 20 septembre à 21h15

• Esplanade du Château-Neuf

• Accès libre et gratuit

• Dès 6 ans .

Place de la Trémoille Esplanade du Château Neuf Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

