FANTÔME JOSEFA – Kerguerwen Trédrez-Locquémeau, 16 mai 2025 21:00, Trédrez-Locquémeau.

Côtes-d’Armor

FANTÔME JOSEFA Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-05-16 21:00:00

fin : 2025-05-16

2025-05-16

Ce duo originaire de Metz, en France, est composé des multi-instrumentistes Mr Marcaille et Josépha Mougenot au koto, harpe, orgue, mellotron, synthé, guitare, basse, boîte à rythmes et au chant. Leur premier album est un condensé théâtral de ballades croassantes et de flirts macabres des vers insidieux qui touchent à la pop de chambre, à la coldwave, à l’acid folk, au gothique et au prog. Mélodies post-médiévales, vagues de fantômes, musique du futur des années 70.

Leur univers ressemble à une bande-son trippante, le genre de téléfilm allemand qui se termine bien mais dont on ne peut jamais vraiment sortir. .

Kerguerwen Café Théodore

Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement FANTÔME JOSEFA Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-05-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose