Fantôme – L’Été Indien aux Nefs Les Nefs des Machines de l’Île Nantes

Fantôme – L’Été Indien aux Nefs Samedi 18 octobre, 20h00 Les Nefs des Machines de l’Île Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T20:00:00+01:00 – 2025-10-18T22:00:00+01:00

Fin : 2025-10-18T20:00:00+01:00 – 2025-10-18T22:00:00+01:00

Samedi 18 octobre 2025 – sous les Nefs des Machines de l’île

Fantôme – Collectif La Méandre

Fantôme est un spectacle pluridisciplinaire qui mêle arts numériques, théâtre, musique et déambulation.

Avec ce spectacle XXL joué en plein air, le collectif La Méandre invite le spectateur à suivre le destin de Fantôme, un enfant rêveur qui malgré lui provoque une révolte populaire et l’effondrement d’un système totalitaire.

Dans ce spectacle à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets, basé sur un film d’animation, l’immersion est totale. En plongeant les spectateurs dans une aventure onirique puissante, le spectacle – construit comme un ciné-concert – raconte le parcours de Fantôme.

Le dessin animé est projeté sur un décor mouvant qui se déploie au gré des événements de l’histoire, et la musique est jouée en live par deux musiciens, garants du récit et guides du public.

Chacun peut s’approprier l’histoire, participer à la fiction et la ressentir de l’intérieur. Un moment de libération collectif qui transporte le spectateur dans un immense soulèvement poétique avec une infinie tendresse.

Durée du spectacle : 1h

Tout public à partir de 6 ans

Ouverture des portes dès 19h – Spectacle à 20h

Dans le cadre de l’Été Indien aux Nefs

Les Nefs des Machines de l'Île Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44003 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Théâtre/musique

L’Été Indien aux Nefs 2025