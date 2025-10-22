Fantômes d’Iroise Le Conquet

Fantômes d’Iroise Le Conquet mercredi 22 octobre 2025.

Fantômes d’Iroise

Le Conquet Finistère

Début : 2025-10-22 18:00:00

fin : 2025-10-22 20:00:00

2025-10-22

Envie d’une sortie originale et mystérieuse ? Venez découvrir cette balade thématique avec Ribine Expérience qui fera frissonner petits et grands !

À l’approche de la Toussaint et d’Halloween, profitez d’une sortie en mer nocturne pour découvrir les légendes éternelles et parfois terrifiantes de notre bout du monde, tout en admirant l’allumage de nos mythiques sentinelles.

Plongez aussi dans l’histoire des gardiens de phares prisonniers dans leur tour de granit et des marins bravant les dangers de l’impitoyable mer d’Iroise.

Le rapport à la mer et à la mort est unique en Bretagne entre contes, légendes et récits authentiques, embarquez pour un voyage dans le temps et l’imaginaire Breton avec Archipel Excursions et Ribine Expérience.

Frissons et sensations garanties !

22 octobre 2025

Horaires départ 18H retour 20H

Durée 2H

Tarifs 45€ adulte 35€ enfant (6 à 12 ans)

Sortie déconseillée aux enfants de moins de 6 ans. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 99 85 47 45

