Fantômes et calaveras en peinture végétale Campbon

Fantômes et calaveras en peinture végétale

2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Début : 2025-10-23 14:00:00

2025-10-23

Par Véronique Derouin

Décorons la médiathèque pour Halloween en utilisant de la peinture végétale !

Création de calaveras géantes (têtes de mort mexicaines) avec de la peinture végétale et des fleurs en papier multicolores pour décorer la médiathèque de Campbon.

Jeune public (à partir de 6 ans)

Sur inscription .

2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 16 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr

