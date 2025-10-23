Fantômes et calaveras en peinture végétale Campbon
Fantômes et calaveras en peinture végétale
2 Chemin des Écoliers Campbon Loire-Atlantique
Début : 2025-10-23 14:00:00
Par Véronique Derouin
Décorons la médiathèque pour Halloween en utilisant de la peinture végétale !
Création de calaveras géantes (têtes de mort mexicaines) avec de la peinture végétale et des fleurs en papier multicolores pour décorer la médiathèque de Campbon.
Jeune public (à partir de 6 ans)
Sur inscription .
2 Chemin des Écoliers Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 83 10 mediatheque.campbon@estuaire-sillon.fr
