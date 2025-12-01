Fantômes Rue de Lavaud La Souterraine
Fantômes Rue de Lavaud La Souterraine jeudi 18 décembre 2025.
Fantômes
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Par le Théâtre de l’Hydre.
Le clown est impeccablement habillé […] C’est la dernière nuit, il est seul chez lui et il sait que la mort arrive, alors il met un joli costume et il attend.
Un spectacle qui fouille la question de la mort et pose cette question joyeusement.
Spectacle tout public (à partir de 10 ans). Durée 1h10 .
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr
