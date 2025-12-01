Fantômes Rue de Lavaud La Souterraine

Fantômes Rue de Lavaud La Souterraine jeudi 18 décembre 2025.

Fantômes

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Par le Théâtre de l’Hydre.

Le clown est impeccablement habillé […] C’est la dernière nuit, il est seul chez lui et il sait que la mort arrive, alors il met un joli costume et il attend.

Un spectacle qui fouille la question de la mort et pose cette question joyeusement.

Spectacle tout public (à partir de 10 ans). Durée 1h10 .

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 tourisme-la-souterraine@cco23.fr

English : Fantômes

German : Fantômes

Italiano :

Espanol : Fantômes

L’événement Fantômes La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Pays Sostranien