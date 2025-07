Fanum ou temple du Villiers Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle) Gennes-Val-de-Loire

Fanum ou temple du Villiers Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle) Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Fanum ou temple du Villiers

Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle) Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Ces vestiges sont ceux d’un temple gallo-romain construit au 2e siècle.

Ce sanctuaire est de plan carré et se compose d’une tour centrale appelée cella et d’une galerie périphérique. La cella est considérée comme la pièce où le dieu réside et seuls les prêtres peuvent y pénétrer. Possibilité de compléter cette visite par l’Amphithéâtre gallo-romain.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. .

Rue Jean-François-Bodin (près de l’école maternelle) Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

The remains are those of a Gallo-Roman temple built in the 2nd century.

German :

Diese Überreste sind die eines gallo-römischen Tempels, der im 2.

Italiano :

I resti sono quelli di un tempio gallo-romano costruito nel II secolo.

Espanol :

Los restos son los de un templo galo-romano construido en el siglo II.

L’événement Fanum ou temple du Villiers Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME