Fanvrôle Orchestra Cinéma Le Montagnard La Montagne

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 20:30 – 22:00

Gratuit : non 4 € / gratuit moins de 12 ans 4 € / gratuit moins de 12 ans Vente de billets sur place, pas de réservartions. Tout public

Le cinéma Le Montagnard accueille la Fanfare de Brains, le FANVRÔLE ORCHESTRA, pour un concert exceptionnel. 30 musiciens sur scène, des cuivres, des percussions, ca va « groover » au Montagnard. En soutien au cinéma le montagnard, le Fanvrôle Orchestra vous propose son nouveau répertoire. des bandes originales de films, des grands classiques du pop-rock, de la variété : il y en a pour tous les goûts !

Cinéma Le Montagnard La Montagne 44620

02 40 65 70 02 https://www.facebook.com/events/765129642946939



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