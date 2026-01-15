Fanzine Charleville-Mézières

Fanzine

Peu importe ton âge ou tes passions (livres, mangas, jeux vidéo, musique, BD, dessins, poèmes…), viens partager tes coups de coeur, critiques, histoires ou créations.Tout le monde peut participer et même aider à choisir le nom du fanzine.Si tu ne peux pas venir, une boîte à Zine est disponible à l’entrée de la médiathèque pour déposer tes contributions.Inscription conseillée, tout public dès 8 ans.

Médiathèque Voyelles 2, place Jacques Félix Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 94 40

Whatever your age or passion (books, manga, video games, music, comics, drawings, poetry, etc.), come and share your favorites, reviews, stories or creations.everyone can participate and even help choose the name of the fanzine.if you can’t make it, a Zine box is available at the entrance to the media library to deposit your contributions.registration recommended, all ages 8 and up.

