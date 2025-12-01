Fanzine toi-même ! Pour ados ! Bibliothèque Forney Paris

Fanzine toi-même ! Pour ados ! Bibliothèque Forney Paris samedi 13 décembre 2025.

Au cours de

l’atelier les participant.es découvriront les différentes étapes de la création

d’un fanzine collectif puisque deux groupes travailleront de concert : un

groupe d’adultes et un groupe de jeunes (11-18 ans).

–

Présentation et explication rapide de ce qu’est un Fanzine.

– Création

des images, des collages, des dessins autour d’une proposition nar­rative et à

partir d’un corpus d’images que nous avons préalablement récoltées.

– Sélection

des images produites et mise en page du fanzine.

– Impression

sur papier à la photocopieuse.

– Encartage

et reliure du fanzine.

À l’issue de

l’atelier chacun.es repart avec son exemplaire et des exemplaires peuvent être

laissés à la bibliothèque.

–

Pratique

Le matériel

est fourni par la bibliothèque.

Si vous

voulez venir en famille pensez à inscrire le.s parent.s et le.s enfant.s sur

les deux formulaires : pour ados et pour adultes !

–

Qu’est-ce qu’un fanzine ?

Les fanzines

sont des publications amateures, créées, réalisées et diffusées par des

passionnés de musique, de BD, de cinéma, de cultures en marge. Le photocopieur,

qui a provoqué l’explo­sion des fanzines dans les années 80, en reste le

principal allié. La micro-édition artistique s’est emparée depuis quelques

années de procédés diy utilisés dans le fanzinat et utilise le médium de

l’édition comme un espace libre et vaste d’expérimentation, dans lequel le fond

est autant pensé que la forme. Il en résulte un foisonnement de publications

artisanales issues de pe­tites structures éditoriales, de collectifs de

créateurs, d’ateliers de sérigraphie, de graphistes ou d’écrivains publiant à

faible tirage des travaux pointus, expérimentaux et de qualité.

–

Présentation

de l’intervenante

Marie-Pierre

Brunel est diplômée de l’École supérieure d’art de Marseille-Méditerranée. Elle

développe un travail pictural au travers de différentes techniques (peinture,

dessin, gravure, sérigraphie…). Ses pro­positions plastiques sont des

détournements d’images vers des destinations surprenantes qui relatent

l’aventure de l’Être humain aux prises avec son environnement. Elle a animé des

cours de gravures au 6b à Saint-Denis et fait partie de l’atelier d’édition

populaire l’Arapède.

Venez créer votre fanzine seul.e ou en famille !

Le samedi 13 décembre 2025

de 10h00 à 12h00

gratuit

Réservation en cliquant ci-dessous

Public jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T11:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T10:00:00+02:00_2025-12-13T12:00:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

+33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/