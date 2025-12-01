Fanzine toi-même ! Pour ados ! Bibliothèque Forney Paris
Au cours de
l’atelier les participant.es découvriront les différentes étapes de la création
d’un fanzine collectif puisque deux groupes travailleront de concert : un
groupe d’adultes et un groupe de jeunes (11-18 ans).
Présentation et explication rapide de ce qu’est un Fanzine.
– Création
des images, des collages, des dessins autour d’une proposition narrative et à
partir d’un corpus d’images que nous avons préalablement récoltées.
– Sélection
des images produites et mise en page du fanzine.
– Impression
sur papier à la photocopieuse.
– Encartage
et reliure du fanzine.
À l’issue de
l’atelier chacun.es repart avec son exemplaire et des exemplaires peuvent être
laissés à la bibliothèque.
Pratique
Le matériel
est fourni par la bibliothèque.
Si vous
voulez venir en famille pensez à inscrire le.s parent.s et le.s enfant.s sur
les deux formulaires : pour ados et pour adultes !
Qu’est-ce qu’un fanzine ?
Les fanzines
sont des publications amateures, créées, réalisées et diffusées par des
passionnés de musique, de BD, de cinéma, de cultures en marge. Le photocopieur,
qui a provoqué l’explosion des fanzines dans les années 80, en reste le
principal allié. La micro-édition artistique s’est emparée depuis quelques
années de procédés diy utilisés dans le fanzinat et utilise le médium de
l’édition comme un espace libre et vaste d’expérimentation, dans lequel le fond
est autant pensé que la forme. Il en résulte un foisonnement de publications
artisanales issues de petites structures éditoriales, de collectifs de
créateurs, d’ateliers de sérigraphie, de graphistes ou d’écrivains publiant à
faible tirage des travaux pointus, expérimentaux et de qualité.
Présentation
de l’intervenante
Marie-Pierre
Brunel est diplômée de l’École supérieure d’art de Marseille-Méditerranée. Elle
développe un travail pictural au travers de différentes techniques (peinture,
dessin, gravure, sérigraphie…). Ses propositions plastiques sont des
détournements d’images vers des destinations surprenantes qui relatent
l’aventure de l’Être humain aux prises avec son environnement. Elle a animé des
cours de gravures au 6b à Saint-Denis et fait partie de l’atelier d’édition
populaire l’Arapède.
Venez créer votre fanzine seul.e ou en famille !
Le samedi 13 décembre 2025
de 10h00 à 12h00
gratuit
Public jeunes.
Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris
