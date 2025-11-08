Fara Del Hourya + Montcoco en concert Ecuries Pôle culturel Lorge Caen
Fara Del Hourya + Montcoco en concert Ecuries Pôle culturel Lorge Caen samedi 8 novembre 2025.
Fara Del Hourya + Montcoco en concert
Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:30:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Groupe électrogène et marshmallows grillés. Une ode aux fantômes des sixties où l’Agence tous risques se serait mise à la musique au coin du feu. Et si les cendres d’Huckleberry et de sa bande n’étaient pas secrètement gardées dans une grange de Chartreuse ?
Fara Del Hourya
Groupe électrogène et marshmallows grillés. Une ode aux fantômes des sixties où l’Agence tous risques se serait mise à la musique au coin du feu. Et si les cendres d’Huckleberry et de sa bande n’étaient pas secrètement gardées dans une grange de Chartreuse ?
Montcoco
Totale surprise, après un record printanier, le premier EP sortira pour accueillir vos souvenirs d’été 2025.
Une soirée Sylvebarbe records. .
Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
English : Fara Del Hourya + Montcoco en concert
Generator and toasted marshmallows. An ode to the ghosts of the sixties, where the A-Team would have made music by the fire. And what if the ashes of Huckleberry and his gang weren’t secretly kept in a Chartreuse barn?
German : Fara Del Hourya + Montcoco en concert
Stromaggregat und geröstete Marshmallows. Eine Ode an die Geister der Sixties, in der das A-Team am Lagerfeuer Musik gemacht hätte. Was wäre, wenn die Asche von Huckleberry und seiner Bande nicht heimlich in einer Scheune in Chartreuse aufbewahrt würde?
Italiano :
Generatore e marshmallow tostati. Un’ode ai fantasmi degli anni Sessanta, dove l’A-Team avrebbe suonato accanto al fuoco. E se le ceneri di Huckleberry e della sua banda non fossero state segretamente conservate in un fienile Chartreuse?
Espanol :
Generador y malvaviscos tostados. Una oda a los fantasmas de los sesenta, donde el Equipo A habría tocado música junto al fuego. ¿Y si las cenizas de Huckleberry y su pandilla no se guardaran en secreto en un granero de Chartreuse?
L’événement Fara Del Hourya + Montcoco en concert Caen a été mis à jour le 2025-09-04 par Calvados Attractivité