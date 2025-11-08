Fara Del Hourya + Montcoco en concert Ecuries Pôle culturel Lorge Caen

Fara Del Hourya + Montcoco en concert Ecuries Pôle culturel Lorge Caen samedi 8 novembre 2025.

Fara Del Hourya + Montcoco en concert

Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Groupe électrogène et marshmallows grillés. Une ode aux fantômes des sixties où l’Agence tous risques se serait mise à la musique au coin du feu. Et si les cendres d’Huckleberry et de sa bande n’étaient pas secrètement gardées dans une grange de Chartreuse ?

Fara Del Hourya

Montcoco

Totale surprise, après un record printanier, le premier EP sortira pour accueillir vos souvenirs d’été 2025.

Une soirée Sylvebarbe records. .

Ecuries Pôle culturel Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : Fara Del Hourya + Montcoco en concert

Generator and toasted marshmallows. An ode to the ghosts of the sixties, where the A-Team would have made music by the fire. And what if the ashes of Huckleberry and his gang weren’t secretly kept in a Chartreuse barn?

German : Fara Del Hourya + Montcoco en concert

Stromaggregat und geröstete Marshmallows. Eine Ode an die Geister der Sixties, in der das A-Team am Lagerfeuer Musik gemacht hätte. Was wäre, wenn die Asche von Huckleberry und seiner Bande nicht heimlich in einer Scheune in Chartreuse aufbewahrt würde?

Italiano :

Generatore e marshmallow tostati. Un’ode ai fantasmi degli anni Sessanta, dove l’A-Team avrebbe suonato accanto al fuoco. E se le ceneri di Huckleberry e della sua banda non fossero state segretamente conservate in un fienile Chartreuse?

Espanol :

Generador y malvaviscos tostados. Una oda a los fantasmas de los sesenta, donde el Equipo A habría tocado música junto al fuego. ¿Y si las cenizas de Huckleberry y su pandilla no se guardaran en secreto en un granero de Chartreuse?

L’événement Fara Del Hourya + Montcoco en concert Caen a été mis à jour le 2025-09-04 par Calvados Attractivité