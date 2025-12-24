Farandole à histoires Histoire de loups, Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Farandole à histoires Histoire de loups

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Histoire de loups .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Farandole à histoires Histoire de loups

L’événement Farandole à histoires Histoire de loups Périgueux a été mis à jour le 2025-12-21 par OT Communal de Périgueux