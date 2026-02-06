Farandole à histoires Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Farandole à histoires Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 7 février 2026.

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-28

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-28

Médiathèque Pierre Fanlac

Lecture de contes et albums
Jeune public dès 3 ans   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

