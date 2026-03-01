Farandole Celtique Chapelle Ste Germaine Valence

Farandole Celtique

Chapelle Ste Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence Drôme

Début : 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

2026-03-22

A la lumière des flambeaux, Farandole Celtique vous invite à découvrir quelques secrets du monde. De la forêt à l’océan, partagez avec le peuple de l’Invisible, anecdotes malicieuses et recettes magiques.

Chapelle Ste Germaine 26 rue Christophe Colomb Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 80 74 15 saintlary26@free.fr

English :

By torchlight, Farandole Celtique invites you to discover some of the world’s secrets. From forest to ocean, share mischievous anecdotes and magical recipes with the people of the Invisible.

