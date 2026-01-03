Faraway festival des arts à reims #7 Reims

Faraway festival des arts à reims #7

centre-ville Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-01-27

Tout public

Faraway Festival 7eme édition

150 artistes | 35 spectacles | 12 jours

théâtre musique danse cirque arts visuels

L’Argentine à l’honneur

En 2026, le Faraway festival des arts à reims revient avec une édition captivante dédiée à la singularité de la scène artistique en Argentine !

Façonné par ses origines amérindiennes, l’influence des pays frontaliers et celle des cultures européennes, l’Argentine est un territoire riche de contrastes, saisi aujourd’hui par des questions politiques majeures.

Incarnés par les artistes agitateurs et agitatrices invitées, des créations, des œuvres incontournables ou encore des classiques revisités mettront en lumière les multiples enjeux qui travaillent la société argentine. La mémoire collective, les inégalités de genre, la sphère politique, les relations intimes sont autant de sujets qu’explorent les propositions artistiques de cette 7ème édition du festival.

Pendant 12 jours, grâce à une programmation permettant de naviguer d’une scène à l’autre, la ville de Reims va vibrer au rythme d’œuvres issues de toutes les disciplines du spectacle vivant théâtre, musique, danse, cirque, performance, et bien plus encore.

Un nouveau programme de rendez-vous, Les Midis Faraway, permettra au public de prolonger et d’approfondir son expérience des spectacles, lors de rencontres thématiques avec les artistes à l’heure conviviale du déjeuner.

Faite de résonances entre les différentes propositions artistiques, l’édition 2026 de Faraway poursuit son invitation à la découverte de la scène internationale, à l’attention de toutes et de tous !

Découvrez toute la programmation du festival le 25 novembre 2025

Nouveau Les Midis Faraway

Rencontrez les artistes du festival le temps d’une pause déjeuner au Foyer de l’Opéra !

MER 28 .01 + VEN 30 .01 + SAM 31 .01 + DIM 01 .02 + MER 04 .02 2026

Billetterie festival

Mise en vente de tous les spectacles + Pass 3 Spectacles le mardi 25 novembre

Soirée d’ouverture le mardi 27 janvier au Manège Reims

Imaginé par la cartonnerie césaré la comédie le frac le manège nova villa l’opéra .

centre-ville Reims 51100 Marne Grand Est hello@farawayfestival.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Faraway festival des arts à reims #7

L’événement Faraway festival des arts à reims #7 Reims a été mis à jour le 2025-11-25 par ADT de la Marne