Farçacadabra

place du château Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 18:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Farçacadabra et la formule magique perdue.

Farçacadabra, le lutin farceur légendaire du Pôle Nord, a voulu cette année réaliser la plus grande de toute ses blagues… Il s’est transformé pour faire rire tout le monde !

Enfants accompagnés 2 enfants par adulte payant

Sur réservationTout public

11 .

place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr

English :

Farçacadabra and the lost magic formula.

Farçacadabra, the legendary prankster from the North Pole, wanted to pull off the biggest prank of all this year… He transformed himself to make everyone laugh!

Accompanied children: 2 children per paying adult

By reservation only

German :

Farçacadabra und der verlorene Zauberspruch.

Farçacadabra, der legendäre Witzelf vom Nordpol, wollte dieses Jahr den größten aller seiner Streiche ausführen… Er hat sich verwandelt, um alle zum Lachen zu bringen!

Kinder in Begleitung: 2 Kinder pro zahlendem Erwachsenen

Auf Reservierung

Italiano :

Farçacadabra e la formula magica perduta.

Farçacadabra, il leggendario burlone del Polo Nord, quest’anno ha voluto fare lo scherzo più grande di tutti… Si è trasformato per far ridere tutti!

Bambini accompagnati: 2 bambini per ogni adulto pagante

Solo su prenotazione

Espanol :

Farçacadabra y la fórmula mágica perdida.

Farçacadabra, el legendario bromista del Polo Norte, ha querido gastar este año la mayor broma de todas… ¡Se ha transformado para hacer reír a todo el mundo!

Niños acompañados: 2 niños por adulto de pago

Sólo con reserva

L’événement Farçacadabra Haroué a été mis à jour le 2025-11-19 par OT DU PAYS DU SAINTOIS