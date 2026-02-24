Farce Complotiste pour lieu reculé The Rabbit Hole Cie Les Grandes Marées Courville-sur-Eure
Dans un lieu secret appelé La Citadelle se retrouve une communauté de citoyen.ne.s, dont les membres se sont rencontré dans le jeu vidéo Castel Warrior . Ils sont tous animés par une même volonté lutter contre une disparition programmée orchestrée par l’élite . Charles, leader de cette société, entreprend un grand projet national, La grande sortie celui de renverser l’État français. Mais l’un des leur, maillon essentiel à la réussite du projet, ne donne plus de nouvelles depuis deux mois. S’installe alors le doute et la suspicion Est-il vraiment un des leurs ou un infiltré ? Si c’est le cas, est-il le seul ? Qui croire ?
Sur réservation www.entrebeauceetperche.fr
Lieu secret dévoilé la veille de l’événement.
Tout public à partir de 13 ans
Durée 1h 10 .
