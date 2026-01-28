Farces en un acte de Molière à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans
Farces en un acte de Molière à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans dimanche 8 février 2026.
Début : 2026-02-08 15:00:00
2026-02-08
La Compagnie Arnold Schmürz vous propose des farces en un acte La jalousie du barbouillé & Le médecin volant de Molière.
English :
Compagnie Arnold Schmürz presents one-act farces La jalousie du barbouillé & Le médecin volant by Molière.
