Farces en un acte de Molière à la Locomotive Ancienne gare de Saillans Saillans

Farces en un acte de Molière à la Locomotive

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

La Compagnie Arnold Schmürz vous propose des farces en un acte La jalousie du barbouillé & Le médecin volant de Molière.

.

Ancienne gare de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes programmation.locomotive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie Arnold Schmürz presents one-act farces La jalousie du barbouillé & Le médecin volant by Molière.

L’événement Farces en un acte de Molière à la Locomotive Saillans a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme