Farcidure à emporter

Puy de Mirat Chameyrat Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Farcidure à emporter 4 farcidures, 1 morceau de petit salé, 1 morceau d’andouille 12€ la part

A récupérer à partir de 11h30, prévoir contenants, buvette ouverte

Réservation (heure du repas) avant le 25 novembre .

Puy de Mirat Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 078050291

English : Farcidure à emporter

German : Farcidure à emporter

Italiano :

Espanol : Farcidure à emporter

L’événement Farcidure à emporter Chameyrat a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze