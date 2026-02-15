Farcidures à emporter Cornil
Farcidures à emporter Cornil dimanche 1 mars 2026.
Farcidures à emporter
Stade du Roc Blanc Cornil Corrèze
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
4 farcidures + 1 morceau petit salé + 1 morceau andouille Tarif 10 € la part Buvette sur place Les contenants du repas sont fournis Sur réservation – .
Stade du Roc Blanc Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 58 62 20
English : Farcidures à emporter
