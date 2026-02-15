Farcidures à emporter

Stade du Roc Blanc Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

4 farcidures + 1 morceau petit salé + 1 morceau andouille Tarif 10 € la part Buvette sur place Les contenants du repas sont fournis Sur réservation – .

Stade du Roc Blanc Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 58 62 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Farcidures à emporter

L’événement Farcidures à emporter Cornil a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze