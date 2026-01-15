Farcidures à gogo Laguenne-sur-Avalouze

Farcidures à gogo

Salle des fêtes Laguenne-sur-Avalouze Corrèze

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Farcidures à gogo Menu Soupe guennoise Farcidures, andouilles, petit salé Fromage Désert Café Tarif 20 € (vin compris). Nombre limité de places Parts à emporter 12 € 4 farcidures + 1 morceau de salé + 1 morceau d’andouille Sur réservation – .

Salle des fêtes Laguenne-sur-Avalouze 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 53 70 72

