Farçon du Ski Nordique Argentière Chamonix-Mont-Blanc
Farçon du Ski Nordique Argentière Chamonix-Mont-Blanc samedi 11 avril 2026.
Farçon du Ski Nordique Argentière
Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Ski Nordique vous propose une soirée farçon avec un menu adulte à 20 €, un menu enfant (jusqu’à 12 ans) à 10 € ou une part de farçon à emporter à 8 €.
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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 95 38 69 skinordiqueargentiere@gmail.com
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English :
Le Ski Nordique offers a farçon evening with an adult menu for ? 20, a children’s menu (up to 12 years) for ? 10 or a takeaway farçon for ? 8.
L’événement Farçon du Ski Nordique Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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