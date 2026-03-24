Farçon du Ski Nordique Argentière

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le Ski Nordique vous propose une soirée farçon avec un menu adulte à 20 €, un menu enfant (jusqu’à 12 ans) à 10 € ou une part de farçon à emporter à 8 €.

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Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 95 38 69 skinordiqueargentiere@gmail.com

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English :

Le Ski Nordique offers a farçon evening with an adult menu for ? 20, a children’s menu (up to 12 years) for ? 10 or a takeaway farçon for ? 8.

L’événement Farçon du Ski Nordique Argentière Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc